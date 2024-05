La situazione economica di molte famiglie italiane è complessa e gli aiuti statali e locali si rivelano fondamentali per sostenere il costo della vita in costante aumento come il bonus per i figli che varia da 500 a 1000 euro. Tra le recenti misure adottate, il nuovo bonus figli e i contributi per le attività estive rappresentano opportunità preziose per molte famiglie. Vediamo in dettaglio come funzionano e come richiederli.

Nuovo Bonus Figli: Dettagli e Requisiti

Il nuovo bonus figli offre un supporto economico di 1000 euro per famiglia, ridotto a 500 euro in assenza dell’attestazione ISEE. Questo contributo mira ad alleviare la pressione finanziaria su molte famiglie, consentendo loro di gestire meglio le spese quotidiane e gli imprevisti. Tuttavia, il tempo per presentare la domanda è limitato, quindi è importante agire tempestivamente.

Requisiti per richiedere il bonus figli:

Residenza in Italia: Il richiedente deve essere residente in Italia.

Figli a carico: Il bonus è destinato alle famiglie con figli a carico.

Attestazione ISEE: Per ottenere l’importo completo di 1.000 euro è necessaria l’attestazione ISEE; senza, il bonus sarà di 500 euro.

Scadenza: Le domande devono essere presentate entro pochi giorni dalla data di apertura del bando. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali per le date precise e i moduli necessari.

Contributi Estivi del Comune di Siena

Il Comune di Siena ha aperto il bando per la richiesta di contributi per le attività estive destinate a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, con eccezioni per i disabili, secondo il progetto educativo personalizzato. Questi contributi coprono una percentuale del costo settimanale dei campi solari, variabile in base all’ISEE familiare.

Dettagli dei contributi:

ISEE fino a 9.530 euro: Copertura del 100% del costo settimanale per massimo due settimane.

Da 9.530,01 a 12.500 euro: Copertura dell’80% del costo settimanale per massimo due settimane.

ISEE da 12.500,01 a 15.000 euro: Copertura del 70% del costo settimanale per massimo due settimane.

Da 15.000,01 a 20.000 euro: Copertura del 50% del costo settimanale per massimo due settimane.

ISEE da 20.000,01 a 30.000 euro: Copertura del 40% del costo settimanale per massimo due settimane.

Contributo per minori disabili: Fino a 1.000 euro per un ISEE fino a 30.000 euro, e fino a 500 euro per ISEE superiore o assente.

Scadenza per le domande: 30 maggio 2024.

Procedura di richiesta:

Moduli: Disponibili presso lo Sportello Famiglia, Casato di sotto 23 (piano terra) o scaricabili dai siti sienafamiglia.it o comune.siena.it.

Presentazione: La documentazione può essere consegnata all’Ufficio Protocollo di Palazzo Pubblico in Piazza del Campo, 1, oppure inviata via PEC all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it.