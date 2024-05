La paura torna a serpeggiare tra le famiglie del quartiere Cicalesi a Nocera Inferiore, in particolare in una delle villette già presa di mira lo scorso novembre da malintenzionati, a seguito di un nuovo tentativo di furto avvenuto in via Alessandro Volta. Ieri sera, poco dopo le 21, tre individui hanno cercato di penetrare all’interno di un’abitazione, ma sono prontamente allontanati dalla presenza di telecamere di videosorveglianza. Le immagini registrate dalle telecamere mostrano uno dei malviventi in atteggiamento sospetto, mentre gli altri due tentavano di forzare l’ingresso. Fortunatamente, la famiglia era presente in casa al momento del tentativo di irruzione, ma l’episodio ha comunque seminato paura e preoccupazione tra i residenti.

Nonostante le denunce presentate in passato e l’attenzione mediatica suscitata dagli episodi di criminalità nella zona, la situazione sembra essere rimasta immutata e la zona poco sorvegliata. Questo ha generato un senso di scoraggiamento tra i residenti, che si sentono esposti al rischio di ulteriori atti criminali.

È evidente che servono interventi immediati e decisi per migliorare la sicurezza del quartiere. È necessario un potenziamento dei controlli e delle misure di sicurezza, così come un maggiore coinvolgimento delle autorità competenti e della comunità locale nella prevenzione e nella lotta alla criminalità.