Un’altra scossa di terremoto ha scosso la città di Ricigliano ieri alle 17:06, portando momenti di apprensione nella comunità locale. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato il sisma, che ha avuto il suo epicentro a una profondità di 5.5 km. Fortunatamente, non sono segnalati danni a persone o cose, e la scossa è avvertita solo leggermente dalla popolazione locale. Nonostante l’iniziale spavento, la situazione è tornata alla normalità poco dopo l’evento sismico.

Ricigliano, una piccola città situata in una zona sismica, è abituata a questo tipo di fenomeni, ma ogni scossa porta comunque con sé una certa dose di preoccupazione. Tuttavia, la solidarietà e la resilienza della comunità sono sempre evidenti in momenti come questi.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e sono pronte ad intervenire in caso di necessità. Nel frattempo, la vita quotidiana a Ricigliano prosegue come sempre, con la speranza che eventi di questo genere non causino danni significativi alla comunità.