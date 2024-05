Un momento di terrore si è trasformato in un enorme sollievo lungo l’autostrada A16, quando una famiglia è riuscita miracolosamente a salvarsi da un’auto in fiamme. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti tempestivamente sul tratto autostradale al Km. 38,500, nel comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, per domare il violento incendio che aveva avvolto l’intero veicolo. Grazie alla loro rapida risposta, le fiamme sono state prontamente spente, garantendo la sicurezza della zona circostante.

La famiglia a bordo dell’auto ha vissuto momenti di paura quando ha notato del fumo provenire dal vano motore. Fortunatamente, hanno agito prontamente e sono riusciti ad accostare l’auto e abbandonarla appena in tempo. I genitori, insieme ai loro due bambini provenienti da Napoli e diretti verso l’alta Irpinia, hanno subito uno spavento comprensibile, ma fortunatamente non hanno riportato alcuna conseguenza fisica.

Questo episodio serve da promemoria dell’importanza della prontezza di spirito e della calma durante situazioni di emergenza. Grazie alla loro rapida reazione, questa famiglia è riuscita a evitare una potenziale tragedia lungo l’autostrada.