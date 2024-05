Un bambino di Benevento, attualmente ricoverato all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, necessita urgentemente di trasfusioni di sangue. I gruppi sanguigni richiesti sono «0 Negativo» e «A Negativo», purtroppo molto rari e difficili da reperire.

L’Appello per le Donazioni

Europa Verde e La Radiazza, con il supporto del deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, hanno lanciato un appello accorato a tutta la comunità per recarsi al centro trasfusionale del Pausilipon e donare sangue. «Venite in tanti – esorta Borrelli – è molto importante anche se avete altri gruppi sanguigni, perché in ogni caso c’è sempre necessità di sangue». Borrelli stesso donerà il sangue venerdì 17 maggio, insieme ad altri cittadini, alle 11:30 al Pausilipon.

La Situazione delle Donazioni in Campania

Borrelli ha sottolineato la situazione critica delle donazioni di sangue in Campania: «Le nostre emoteche sono costantemente vuote e siamo quasi dipendenti dalle altre regioni per gli approvvigionamenti di sangue. Se si donasse con regolarità, e non soltanto in risposta agli appelli urgenti, le emergenze non si creerebbero».

L’Importanza della Donazione Regolare

Il parlamentare ha ricordato che chiunque potrebbe avere bisogno di sangue, inclusi familiari, amici, persone care, o noi stessi. Donare sangue è un atto di amore e altruismo che richiede solo 15-20 minuti del nostro tempo, in cambio di una colazione e analisi del sangue gratuite. Prima del prelievo, viene effettuato un controllo generale della salute con una visita gratuita, utile per tutti.

Come Donare

Chiunque sia interessato a donare sangue può recarsi al centro trasfusionale dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Anche se non si appartiene ai gruppi sanguigni specificamente richiesti, la donazione è comunque fondamentale per mantenere le scorte di sangue e rispondere ad altre emergenze.