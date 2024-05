La stazione Centro direzionale della linea Circumvesuviana “deve essere chiusa per tre anni per interventi sostanziali di rifacimento totale, condivisi con il Comune di Napoli che ne curerà la realizzazione. Pertanto la linea da Baiano non potrà più transitare per il centro direzionale ma devierà sulla stazione di San Giorgio, dove chi è diretto a Napoli dovrà cambiare treno. A partire dal primo luglio, in particolare, la linea sarà interrotta del tutto per consentire urgenti lavori di manutenzione straordinaria che daranno maggiore sicurezza e regolarità alla linea stessa, che sarà riaperta a partire dal giorno 11 settembre e, come detto, porterà a San Giorgio a Cremano”.

A darne nota l’Ente autonomo Volturno che definisce la scelta “obbligata” al presentarsi di esigenze di manutenzione “straordinarie, simili a quelle previste spesso anche da RFI (come ad esempio, nel nostro territorio, con la chiusura della tratta Napoli-Castellammare programmata per il periodo di luglio e agosto)”. Nel corso dell’intera durata delle interruzioni saranno previsti “corposi servizi sostitutivi/integrativi automobilistici” affidati ad Air. Per la prossima settimana sono programmati gli incontri con le associazioni degli utenti e con i sindaci dei comuni interessati, per presentare il piano adottato per l’interruzione. Tutte le informazioni sui servizi sostitutivi e sulle soluzioni di viaggio alternative, saranno pubblicate su un’apposita sezione dedicata del sito www.eavsrl.it.