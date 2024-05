Ieri pomeriggio, la comunità di Marigliano, e quella di tutto il Nolano, è rimasta scossa da una tragica notizia, Maria Foresta, una donna di 46 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a bordo della sua moto per cui aveva una grande passione. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di chi la conosceva, mentre le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le circostanze dell’incidente. Maria Foresta, originaria di Scisciano, stava percorrendo via Ponte dei Cani al civico 99 quando ha perso il controllo della sua motocicletta, finendo violentemente contro un palo della luce. Nonostante indossasse il casco, l’impatto è stato fatale, e la donna è morta sul colpo.

Le Indagini in Corso

I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, insieme a quelli della stazione di Marigliano, sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente. La salma di Maria e la sua moto sono state sequestrate per permettere l’esame autoptico, essenziale per comprendere le cause esatte che hanno portato alla tragedia.

Una Comunità in Lutto

Maria Foresta era molto conosciuta e amata nella sua comunità ed anche a Marigliano dove è avvenuto l’incidente in moto. Lavorava presso un Flower Design a Saviano, dove era apprezzata per la sua dedizione e il suo spirito solare. La sua scomparsa ha lasciato un segno indelebile tra amici e conoscenti, che hanno voluto ricordarla con affetto sui social media.

Una delle dediche più toccanti è stata condivisa da una conoscente, che ha scritto:

“Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti, che mi chiami e che mi sorridi. Ci siamo sentite ieri, e come ogni chiamata mi hai rimproverata. Ora con chi farò video, con chi farò foto, con chi condividerò quei momenti di pazzie e di scherzi… tu così simile a me. Bella e solare, sempre disponibile e altruista. Non può essere, è devastante tutto questo, una tragedia indescrivibile. R.i.p cumpagna mia, vola più in alto che puoi e mi raccomando fai ridere anche gli angeli. Tvb, mancherai.” Questo uno dei messaggi lasciato dopo l’incidente in moto di Maria a Marigliano.

La Solidarietà della Comunità

La morte di Maria Foresta ha gettato un’ombra di tristezza sulle persone che la conoscevano e su tutta la comunità. Mentre le autorità continuano le indagini, amici e familiari stanno cercando di elaborare questa dolorosa perdita. La comunità di Marigliano si è stretta attorno alla famiglia di Maria, offrendo sostegno e solidarietà in un momento così difficile dopo il tragico incidente in moto.