Una brutta storia di presunte violenze sessuali quella che arriva da Montecorvino Pugliano,

dove i carabinieri hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 47enne. L’indagato è un ex assessore del Comune – dipendente di un altro municipio -, denunciato da una ragazzina di 17 anni. La presunta vittima, accompagnata dai genitori, ha raccontato la propria versione ai carabinieri. Violenza sessuale aggravata l’accusa contestata dai magistrati salernitani.

In particolare, così come ricostruito dagli investigatori, il 47enne è accusato di aver palpeggiato la minorenne al seno e al fondoschiena, tentando poi di baciarla. L’episodio sarebbe avvenuto in un’attività commerciale del paese, di proprietà della moglie dell’ex politico. La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo, con le indagini affidate ai carabinieri che hanno arrestato il 47enne. Nelle prossime ore l’indagato sarà davanti al giudice per

le indagini preliminari, chiamato a dare riscontro alla versione raccontata dalla ragazza.