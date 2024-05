Domani sera alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda uno speciale di “Meraviglie”, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e il Ministero della Cultura, intitolato “Pompei, le nuove scoperte”. Lo speciale, interamente girato nel sito di Pompei, offre uno sguardo esclusivo su uno dei più recenti gioielli degli Scavi: l’Insula dei Casti Amanti.

Apertura al Pubblico dell’Insula dei Casti Amanti

A partire da martedì 28 maggio, i visitatori potranno percorrere un itinerario sopraelevato su passerelle sospese, permettendo loro di osservare dall’alto l’intera Insula, che comprende la Casa dei Casti Amanti, la Casa dei Pittori al Lavoro e la Casa del Cenacolo Colonnato. Questo nuovo percorso non solo offre una vista panoramica delle strutture, ma consente anche di assistere alle attività di indagine e restauro in corso.

Scoperte Archeologiche e Attività di Restauro

Durante le recenti attività di scavo, sono emersi ambienti di grande interesse, tra cui:

Una stanza decorata con figure mitologiche e divinità.

L’immagine di un bambino con cappuccio e mantello da viaggiatore.

Disegni a carboncino realizzati da bambini in un cortile di servizio.

Un androne dove sono stati rinvenuti due scheletri di vittime dell’eruzione.

Le facciate e alcuni ambienti dell’Insula furono inizialmente scavati nel 1912, e altri scavi negli anni ’80 hanno portato alla luce parti significative delle strutture interne. Tuttavia, la visita era possibile solo in periodi alterni. Il progetto in corso, suddiviso in due lotti con finanziamenti di 7 e 5 milioni di euro rispettivamente, prevede la creazione di una copertura con impianto fotovoltaico integrato, un percorso accessibile a livello dei piani superiori delle case, e il completamento dello scavo e del restauro degli ambienti sottostanti, eliminando le cause di degrado dovute agli scavi parziali.

Un Percorso Accessibile e Innovativo

Dal 28 maggio, l’accesso sarà possibile tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.00. Il percorso, completamente accessibile, fa parte dell’itinerario “Pompei per Tutti”, privo di barriere architettoniche, e include un ascensore per raggiungere le passerelle sospese. Questa nuova disposizione consente una visione innovativa e completa dell’intera Insula, mostrando l’architettura delle case romane e l’alternarsi di ambienti adibiti a usi diversi: produttivo, commerciale e abitativo.

Sicurezza e Accessibilità

L’ingresso sarà contingentato per garantire un’ottimale accessibilità e fruizione in sicurezza del percorso, tenendo conto delle attività archeologiche in corso. Il progetto è stato sostenuto con fondi del Grande Progetto Pompei (2014-2022) e ha beneficiato di un finanziamento del Pon Fesr 2014-2020.