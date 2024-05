Una tragedia ha colpito la comunità di Contrada, dove un uomo di 37 anni ha compiuto un gesto estremo togliendosi la vita con una coltellata all’addome. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, che sono allertati dai familiari, la gravità delle ferite riportate ha purtroppo condotto al decesso durante il trasporto in ospedale. Il ritrovamento del corpo del 37enne, immerso in una pozza di sangue, ha scosso profondamente i suoi cari e ha generato sgomento e tristezza in tutta la comunità della frazione Ospedale di Contrada. Oltre agli operatori sanitari, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione.

La notizia di questa perdita ha lasciato tutti sconvolti e sotto choc in città. In momenti così difficili, la solidarietà e il sostegno della comunità possono essere di grande conforto per i familiari e gli amici del defunto. È importante che chiunque si trovi in difficoltà emotive trovi il coraggio di chiedere aiuto e sostegno, affinché tragedie come questa possano essere prevenute e affrontate insieme.