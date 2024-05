A soli 16 anni, un giovane è stato sorpreso dai carabinieri con un kit completo per lo spaccio di droga. L’arresto è avvenuto in via Nocera, a Castellammare di Stabia, nei pressi della stazione della Circumvesuviana. Il ragazzo, di nazionalità bulgara, è stato trovato in possesso di 11 stecche di hashish, un taglierino e un bilancino, strumenti tipici per tagliare, pesare e vendere la sostanza stupefacente al dettaglio.

Dettagli del Sequestro

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato ulteriori quantità di hashish nell’armadio della cameretta del giovane. In particolare, sono stati sequestrati 19,7 grammi di hashish suddivisi in 5 pezzi grezzi. La presenza del bilancino e del taglierino ha confermato le intenzioni di spaccio del minorenne.

Conseguenze Legali

Il 16enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Attualmente, il ragazzo si trova nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, dove è in attesa di giudizio.

Contesto e Implicazioni

Questo episodio mette in luce la preoccupante realtà del coinvolgimento dei minorenni nel traffico di stupefacenti, un fenomeno che non risparmia neanche le aree più periferiche. L’arresto del giovane bulgaro rappresenta un campanello d’allarme per le istituzioni locali e nazionali, sollecitando una maggiore attenzione e interventi mirati per prevenire il reclutamento dei giovani nelle reti criminali.