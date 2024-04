Un momento trascorso sul balcone di casa diventa un incubo per una donna di 42 anni residente a Casaluce, minacciata di morte e ingiuriata dal vicino di casa. Questo terrore costante ha segnato mesi di vita per la donna e sua figlia minore, anche lei vittima delle minacce. Tuttavia, la donna ha trovato il coraggio di alzare la voce e denunciare le violenze subite ai carabinieri della Stazione di Teverola. La sua testimonianza ha scatenato un’azione rapida e risolutiva da parte delle forze dell’ordine, con l’arresto del 39enne aggressore già noto alle autorità. Nonostante una denuncia precedente per atti persecutori e tentata estorsione, l’uomo ha continuato a minacciare la donna, spingendola a chiedere aiuto alle autorità.

Grazie ai servizi di vigilanza dinamica dei carabinieri, eseguiti quotidianamente, si è reso possibile intervenire prontamente presso l’abitazione della donna, mettendo fine alle continue aggressioni verbali e minacce. Dopo essere stato arrestato, il 39enne è condotto in caserma e successivamente trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.