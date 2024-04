Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, un grave incidente ha scosso la tranquillità lungo il viadotto San Marco della statale 145, conosciuta come la “Sorrentina”, nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia. La dinamica esatta dello schianto è attualmente oggetto di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ma si sa che almeno due motociclisti sono coinvolti nell’incidente. Il personale sanitario del servizio 118 è intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente per soccorrere i feriti, che sono poi trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’evento, avvenuto poco prima delle 17:00, ha generato lunghe code lungo l’arteria stradale, che costituisce un importante collegamento tra i caselli autostradali e la penisola sorrentina.

Al fine di consentire l’intervento delle ambulanze e garantire il soccorso ai feriti, la statale è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, provocando ulteriori rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Le code si sono estese in entrambe le direzioni di marcia, creando disagi significativi per i viaggiatori che si trovavano in transito lungo la statale Sorrentina.

L’incidente ha evidenziato ancora una volta i rischi e le conseguenze gravi che possono derivare dagli incidenti stradali, soprattutto durante periodi di grande afflusso di traffico come le festività pasquali. È fondamentale che gli automobilisti mantengano sempre la massima attenzione alla guida e rispettino le norme della strada per evitare incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le autorità competenti stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e adottare le misure necessarie per ripristinare la viabilità e garantire che eventi simili possano essere evitati in futuro.