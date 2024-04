A Vinitaly 2024, in programma a dal 14 al 17 aprile a Veronafiere, saranno oltre 180 le aziende vitivinicole presenti nei circa 5.800 mq del Padiglione Campania, spazio che come claim ha scelto “Terra di vino, storia e passione”, allestito con grafiche ispirate ai colori e alle scene degli affreschi pompeiani, che raccontano il millenario legame del territorio con il vino. Le Cantine saranno organizzate in base ai territori di produzione: Irpinia, Sannio, Salerno, Caserta e Napoli.

“Con questa edizione del Vinitaly, per la prima volta dopo oltre dieci anni, la Regione Campania si è posta alla guida, in piena sintonia e con il supporto del sistema camerale, della selezione delle aziende campane garantendo un nuovo approccio unitario, non solo nella gestione degli spazi espositivi ma anche nella organizzazione delle azioni di comunicazione, consentendo di amplificare l’impatto e assicurare una presenza efficace in fiera” ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Antonio Marchiello, evidenziando che ” Ciò testimonia l’impegno della Regione Campania nel sostenere attivamente lo sviluppo e la competitività del comparto enologico, in armonia con le altre istituzioni territoriali”.

Anche quest’anno i Consorzi di tutela dei vini campani avranno uno spazio a loro dedicato nell’area centrale, la “Piazza Campania”, che ospiterà i convegni e le masterclass in programma con la partecipazione di wine experts internazionali. Al suo interno sarà allestita anche l’Enoteca Regionale organizzata con le proposte dei sette enti consortili (Vitica, Irpinia, Sannio, Vita Salernum Vites, Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, Penisola Sorrentina) che offriranno in degustazione al pubblico, con il supporto dei sommelier dell’Ais Campania, la vastissima gamma delle Denominazioni campane.

“La nostra partecipazione al Vinitaly 2024 è incentrata sull’identità del brand ‘Campania’ con 180 cantine e ormai sempre più riconosciuto in Italia e all’estero” ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo, aggiungendo che “l’enologia campana è un settore in costante crescita con oltre quattrocento aziende attive sul territorio, che oggi dialogano tra loro e con le istituzioni anche attraverso nuovi strumenti, come la Cabina di regia vitivinicola che abbiamo istituito due anni fa proprio allo scopo di rafforzare la dimensione cooperativa del comparto, in direzione di una maggiore unitarietà nelle azioni di crescita e di marketing”. Il programma di attività promosso dalla Regione Campania prenderà il via alle 12 del 14 aprile con la conferenza stampa di apertura alla presenza degli assessori Caputo e Marchiello.

Numerose le masterclass in programma: “I vini campani delle nuove generazioni” condotta da Chiara Giovoni con Gianni Fabrizio (14 aprile ore 15.30); “La Campania? oltre. Declinazioni in rosso” guidata da Marc Millon, con la partecipazione di Stevie Kim (15 aprile alle 11.30); “Insoliti noti: grandi autoctoni da piccole vigne della Campania”, in abbinamento con Mozzarella di Bufala Campana Dop, guidata da Alessandro Marra con il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo e Maria Sarnataro (15 aprile alle 14); “Le diverse espressioni dell’Aglianico in Campania” condotta da Danielle Callegari e Franco De Luca (15 aprile alle 15); “I grandi vini bianchi della Campania” condotta da James Button e Tommaso Luongo (16 aprile alle 11.30) e infine “I vini contemporanei della Campania” condotta Andrea Lonardi, con la partecipazione di Chiara Giovoni (16 aprile alle 15).

Martedì 16 alle 10, è previsto un incontro dal titolo “Federico II, 800 anni dal 1224 al 2024: il vino tra passato e futuro” organizzato in occasione degli 800 anni dell’Università di Napoli “Federico II”, con la partecipazione dei docenti Luigi Frusciante (Genetica agraria) e Luigi Moio (Enologia). Sempre il 16 aprile ma alle 14, focus sull’enoturismo con la partecipazione Angelo Radica (Città del vino), Maria Paola Sorrentino (Movimento Turismo del Vino Campania), Carmelina D’Amore (Fondazione Sistema Irpinia) e gli assessori regionali Felice Casucci (Turismo) e Nicola Caputo (Agricoltura), moderati da Margherita Rizzuto, coordinatrice gruppo di lavoro regionale.

Altro appuntamento è “Ambasciatori dei vini di Campania”, seconda edizione del concorso dedicato alla miglior Carta dei vini campani nei ristoranti italiani, che anche quest’anno premierà 19 ristoratori quali “Ambasciatori dei vini di Campania” nelle differenti regioni italiane. La giuria è composta da Antonio Paolini, Leila Salimbeni e Chiara Giovoni. La premiazione si terrà lunedì 15 aprile alle 13.

Da segnalare inoltre il confronto su “Dop/Igp Economy, il valore dei territori attraverso i produttori”, con Helmuth Koecher, Oscar Farinetti e l’assessore Caputo, moderati da Dante Stefano Del Vecchio (14 aprile alle 14.30); e “Storie di futuro”: incontro promosso dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio con Girolamo Pettrone, Luciano Pignataro, Luigi Carrino, Teresa Bruno, Libero Rillo e l’assessore Marchiello, moderati da Francesco Bernardini (14 aprile alle 16.30). Infine, lunedì 15 alle 10 si terrà un convegno sull’incontro tra il mondo della pizza napoletana e il vino, con Antonio Pace, Antonella Amodio, Tommaso Luongo, Pietro Marchi e l’assessore Caputo, moderati da Luciano Pignataro. Insomma un Vinitaly molto atteso dalle 180 aziende della Campania.