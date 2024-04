Una straordinaria occasione si presenterà al Circolo Nautico Rari Nantes il prossimo 2 maggio alle ore 17, quando il generale Roberto Vannacci terrà una presentazione del suo libro “Il Mondo al Contrario”. Il libro ha goduto di un enorme successo, mantenendosi ai vertici delle classifiche dei più venduti in Italia per mesi. L’annuncio è fatto da Luigi Mercogliano, presidente del Comitato, che ha anche sottolineato l’importanza dell’evento. La serata sarà moderata dal giornalista Sergio Angrisano, mentre l’intervento introduttivo sarà tenuto dal presidente del Comitato regionale Mercogliano. L’evento promette un confronto di alto livello sul tema trattato nel libro, con la partecipazione di illustri ospiti. Un libro molto discusso e per alcuni versi discutibile.

Tra i partecipanti al dibattito ci saranno Giovanni Papa, già consigliere comunale di Napoli e segretario del Centro di Iniziativa Meridionale, e l’avvocato Massimo Scalfati, scrittore e presidente dell’Istituto Italiano per le Scienze Sociali. Sarà un’occasione unica per esplorare e discutere le tematiche trattate nel libro in un contesto stimolante e coinvolgente.

Il Comitato “Il Mondo al Contrario” ha lavorato instancabilmente per organizzare l’evento e garantire la presenza del generale Vannacci nella terza città d’Italia, la capitale del Mezzogiorno. Questo evento promette di essere non solo un’opportunità per conoscere da vicino le idee e le riflessioni del generale Vannacci, ma anche un momento di arricchimento culturale e dibattito stimolante per tutti i partecipanti.