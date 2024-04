Nel cuore della notte, alle 3:00, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un appartamento a Portici, richiamati da segnalazioni riguardanti una lite domestica. Quello che hanno trovato li ha catapultati in una situazione di tensione e violenza. All’arrivo, l’appartamento era in completo disordine, e al suo interno si trovavano un uomo, la sua compagna e il padre di quest’ultima. La donna, visibilmente segnata da lividi recenti, è subito identificata come vittima di un’aggressione da parte del compagno, un 34enne già noto alle autorità per precedenti di varia natura. I carabinieri hanno prontamente condotto le tre persone in caserma per raccogliere testimonianze e ricostruire la dinamica degli eventi. Nel frattempo, è richiesto l’intervento del servizio sanitario per prestare soccorso alla donna ferita.

Grazie alle dichiarazioni del padre della vittima, è emerso un quadro allarmante di violenze domestiche subite dalla donna, culminate nell’ultima aggressione poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Il 34enne è arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. Tuttavia, poco dopo l’arresto, i militari sono chiamati a intervenire nuovamente, questa volta per sedare una lite tra la vittima e suo padre proprio fuori dalla caserma. È emerso che il 73enne aveva precedentemente denunciato la figlia per estorsione e maltrattamenti, aggiungendo ulteriore complessità a una situazione già delicata. Di fronte a questo nuovo sviluppo, la donna, una 37enne, è finita anch’essa arrestata e condotta nel carcere di Pozzuoli.