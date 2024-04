Un incidente insolito ha coinvolto un giovane di 20 anni a Santa Maria di Castellabate, quando alla guida della sua Citroën C3 nera ha ribaltato l’auto mentre cercava di evitare un gatto. L’incidente è avvenuto in via Garibaldi, nei pressi della scuola “Luigi Guercio”, e ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona a causa di un rumore improvviso seguito dalla visione dell’auto capovolta con il conducente a bordo. Fortunatamente, il ragazzo è uscito illeso dall’incidente, seppur visibilmente scosso. Le autorità locali, sotto il comando del comandante Gennaro Malandrino, e i sanitari dell’associazione Valcalore sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza del giovane.

Secondo quanto riferito dal conducente, l’incidente è causato dall’improvviso attraversamento stradale di un gatto. Nel tentativo di evitarlo, il giovane ha compiuto una manovra improvvisa, che ha provocato il ribaltamento dell’auto.

Questo episodio insolito sottolinea l’importanza di prestare attenzione agli imprevisti sulla strada, anche quando si tratta di animali. Anche se fortunatamente non ci sono stati gravi danni fisici, l’incidente serve da promemoria per guidare con prudenza e reagire in modo calmo anche in situazioni impreviste.