Una giornata che avrebbe dovuto essere tranquilla è turbata dalla presenza di Gaetano Conte, un malvivente proveniente da Grumo Nevano, deciso a mettere a segno una truffa seguita da una rapina a Sorrento. La sua vittima era una donna anziana di 78 anni, e l’episodio si è trasformato in un tentativo di truffa seguito da una violenta rapina. L’inganno è iniziato quando Conte si è presentato alla donna fingendo di essere un corriere incaricato della consegna di un pacco destinato alla figlia della signora anziana. Convinta, la donna ha consegnato a Conte una somma di 700 euro e alcuni gioielli per coprire il costo del presunto pacco.

Tuttavia, proprio in quel momento, la figlia della vittima è rientrata a casa e, vedendo la situazione, ha cercato di fermare il truffatore. In risposta, Conte l’ha spintonata e scaraventata a terra prima di fuggire. Fortunatamente, i cittadini presenti in zona hanno dato l’allarme e un agente della polizia locale è intervenuto, riuscendo a bloccare Conte dopo una breve colluttazione.

I carabinieri sono arrivati poco dopo e hanno proceduto con l’arresto del 43enne, che ora si trova in attesa di giudizio in carcere. È accusato di truffa aggravata e rapina impropria. Nel frattempo, la donna aggredita è stata medicata per le lesioni riportate durante l’aggressione, considerate guaribili entro 10 giorni. Denaro e gioielli sono stati restituiti alla loro legittima proprietaria.