A partire dal mese di maggio, i passeggeri della metro Linea 1 di Napoli dovranno affrontare un aumento del prezzo del biglietto singolo, passando da 1,30 a 1,50 euro, come annunciato dalla Regione Campania per i treni della metro. Questa modifica fa parte di un più ampio piano di revisione delle tariffe dei trasporti pubblici nella regione. Oltre all’aumento del biglietto singolo, altre tariffe subiranno variazioni. Il nuovo biglietto da 10 viaggi costerà 13,50 euro, sia nella versione aziendale che in quella integrata. Inoltre, sarà introdotto un nuovo biglietto da 3 giorni al costo di 10,80 euro, pensato appositamente per i turisti e valido su tutte le metropolitane, bus, funicolari e filobus.

Le tariffe del biglietto settimanale subiranno lievi aumenti: il biglietto aziendale passerà quindi a maggio da 12,50 a 13,50 euro, mentre quello integrato da 16 a 16,20 euro sempre per viaggiare sui treni della metro di Napoli.

Questo aggiornamento delle tariffe segue le linee guida del Consorzio Unico Campania e si inserisce in un contesto più ampio di adeguamento alle necessità di gestione del servizio. Tra le motivazioni dell’aumento, sono citati l’adeguamento Istat, i maggiori costi di gestione e il miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri.

È importante sottolineare che questa modifica tariffaria è approvata dalla Regione Campania con una deliberazione del 22 febbraio scorso. Per valutare l’impatto sul pubblico interessato, è prevista una fase sperimentale che consentirà alle aziende di trasporto pubblico di adottare gli adeguamenti tecnici necessari.

Le nuove opzioni di biglietto potrebbero risultare interessanti per chi utilizza frequentemente la metro a Napoli, in particolare il biglietto da 10 viaggi e il biglietto da 3 giorni per i turisti.

Infine, è importante notare che nonostante l’aumento, il costo del biglietto della metro Linea 1 di Napoli rimane inferiore rispetto a quello di altre città italiane come Roma e Milano, offrendo un servizio accessibile anche alle fasce di popolazione con redditi più bassi.