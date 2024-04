La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine per omicidio colposo in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto l’11 aprile scorso in un’azienda della zona industriale Nord di Marcianise, nella provincia di Caserta. L’operaio coinvolto, Carlo Amendola, 53 anni di Casoria (Napoli), ha perso la vita in seguito alle gravi lesioni riportate dopo essere travolto da un macchinario. Secondo le prime informazioni, Amendola stava lavorando su una macchina sbobinatrice quando è avvenuto l’incidente fatale. Portato d’urgenza all’ospedale napoletano Cardarelli, purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

Questa tragedia si aggiunge a una serie di incidenti mortali sul lavoro che hanno colpito la provincia di Caserta negli ultimi tempi. Il 10 aprile scorso, in un cantiere edile di Grazzanise, un lavoratore di 33 anni di Maddaloni ha perso la vita rimanendo folgorato mentre manovrava un’autopompa. Inoltre, il 9 aprile una lavoratrice di un’azienda di prodotti alimentari di Piedimonte Matese ha subito un grave infortunio, rischiando l’amputazione della mano rimasta incastrata in un macchinario. E il 13 marzo scorso, in un’azienda di San Marco Evangelista, poco distante da Marcianise, è morto Giuseppe Borrelli, 26 anni, rimasto incastrato in una macchina che produce laminati in alluminio.