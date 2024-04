Un incidente si è verificato al Molo Beverello di Napoli quando la nave veloce Isola di Procida, proveniente da Capri, ha urtato la banchina durante le operazioni di ormeggio. Le prime notizie suggeriscono che ci siano circa una trentina di feriti, di cui 21 – è il nuovo bilancio – sono ricoverati negli ospedali napoletani con traumi maxillo facciali e altre ferite. A bordo della nave c’erano diverse centinaia di passeggeri, inclusi numerosi stranieri. Durante l’urto, molti passeggeri erano in piedi e sono caduti a causa della collisione. Alcuni sono assistiti sul posto dal personale medico del 118, mentre altri sono stati trasportati negli ospedali più vicini per ricevere cure mediche appropriate.

L’incidente ha provocato un certo allarme tra i passeggeri e ha richiesto un rapido intervento da parte delle autorità e dei servizi di emergenza. Al momento, le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Si prevede che ulteriori informazioni saranno rese disponibili una volta completate le indagini ufficiali sull’accaduto.