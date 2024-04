Un tragico incidente stradale ha scosso la Fondo Valle Sele, nella provincia di Avellino, precisamente vicino all’uscita della zona industriale di Calabritto. Un pesante tir, carico di cassoni destinati al packaging per le confezioni di una rinomata pasta alimentare, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’altra vettura. L’impatto è stato così violento che il tir ha sfondato le barriere protettive, precipitando dal viadotto da un’altezza di circa dieci metri. Le condizioni dell’autista del tir sono riportate come gravi, suscitando apprensione e preoccupazione tra i soccorritori e i presenti sul luogo dell’incidente. Per prestare immediato soccorso, sono intervenuti tempestivamente il Nucleo Alpino-speleologico, i Vigili del Fuoco e le ambulanze della Pubblica Assistenza di Calabritto, che stanno lavorando senza sosta insieme ai carabinieri e al personale Anas.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità locale, costringendo le autorità competenti a chiudere temporaneamente la statale al traffico in entrambi i sensi di marcia. La chiusura della strada è necessaria per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza e di rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente.

In momenti come questi, la solidarietà e il coordinamento tra le forze dell’ordine, i servizi di emergenza e i volontari della pubblica assistenza si rivelano essenziali per garantire un intervento rapido ed efficace. Le indagini sulle cause dell’incidente sono in corso, con l’obiettivo di determinare le responsabilità e adottare eventuali misure per prevenire tragedie simili in futuro.