Un destino crudele ha colpito duramente una famiglia lungo la Statale 100 Taranto-Bari, proprio all’altezza dello svincolo per San Basilio, in un tratto poco distante dal noto ristorante Sala Azzurra quando un tiro ed un’auto si sono scontrati mentre percorrevano la Statale. La gioia di un viaggio si è trasformata in tragedia quando un’auto e un tir si sono scontrati, portando alla perdita di una donna e suo figlio di soli 12 anni. Il padre, al volante dell’auto, è trasportato in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata, mentre l’autista del camion è ricoverato all’ospedale di Castellaneta.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, con il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna, che ha espresso il dolore della città attraverso un post su Facebook. “Un altro giorno straziante per la nostra comunità”, ha scritto Lasigna, aggiungendo che la SS100 è diventata tristemente nota come una strada maledetta, teatro di numerosi incidenti gravi nel corso degli anni.

Le parole del sindaco riflettono il senso di impotenza e frustrazione di fronte a una tragedia così ingiusta e evitabile. Le vittime, descritte come anime buone, sono state strappate alla vita in modo insensato, su una strada che ha già portato via troppe vite umane.

Il sindaco si è unito all’intera comunità di Palagiano nel mostrare solidarietà e sostegno alla famiglia colpita dalla tragedia. Di fronte a un evento così devastante, rimane solo il silenzio e la preghiera per ricordare le giovani vite perdute e confortare i loro cari. Questa tragedia mette ancora una volta in luce l’importanza di investire nella sicurezza stradale e nell’educazione alla guida, al fine di prevenire futuri incidenti e proteggere la vita di coloro che utilizzano le strade ogni giorno come questo avvenuto tra l’auto ed il tir sulla Statale. Che questa perdita possa servire da richiamo urgente per azioni concrete volte a garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori sulle strade italiane.