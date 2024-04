Una serata che si è trasformata in tragedia: intorno alle 21 a San Giuseppe Vesuviano, precisamente in località Vasca al Pianillo, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane e gravi ferite a un altro. Il bilancio è drammatico, con Elia Zayonts, un ventenne, che ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro giovane è trasportato in ospedale in condizioni estremamente critiche. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia locale, l’incidente è avvenuto a seguito di un impatto tra una Fiat 500 e uno scooter, su cui viaggiavano entrambi i giovani.

Il conducente dell’automobile non è riuscito ad evitare lo scontro con il ciclomotore, colpito frontalmente, provocando un violento impatto. A causa della collisione, i due ragazzi a bordo dello scooter sono sbalzati via, con conseguenze tragiche per il passeggero che si trovava dietro: Elia Zayonts, che purtroppo è deceduto sul colpo. Il conducente dello scooter, invece, è immediatamente trasportato in ospedale in condizioni estremamente gravi, dove è tuttora ricoverato.

All’arrivo sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno trovato l’automobile coinvolta nel sinistro, con il conducente visibilmente sotto shock, poche centinaia di metri oltre il punto dell’impatto.

Elia Zayonts, il giovane tragicamente deceduto, era residente a San Giuseppe Vesuviano, nella località di Santa Maria la Scala, ai confini con Terzigno. La comunità locale è scossa da questa perdita improvvisa e il dolore per la sua scomparsa si diffonde tra amici, familiari e conoscenti.