Nel comune di Somma Vesuviana, un’operazione congiunta condotta dai carabinieri del nucleo forestale di Marigliano, in collaborazione con i militari della stazione carabinieri di Marigliano e di Somma Vesuviana, ha portato alla luce un caso di gestione illecita di rifiuti, nell’ambito di un’azione mirata contro lo smaltimento abusivo di rifiuti, denominata “Action Day” e coordinata dalla Prefettura di Napoli. Durante l’operazione, è individuata e denunciata una persona di 31 anni, titolare di un’autofficina, originaria di Sarno, per gestione illegale di rifiuti pericolosi. All’interno dell’autofficina è scoperto un accumulo di circa 200 chili di rifiuti speciali, che includevano sia materiali pericolosi che non pericolosi, stoccati in modo disorganizzato e mescolati tra loro.

Inoltre, è emerso che l’autofficina non risultava iscritta nel registro delle imprese autorizzate a svolgere attività di riparazione di veicoli. Di conseguenza, i carabinieri hanno proceduto con il sequestro dell’intera attività e delle attrezzature presenti.