Ancora una volta, i commercianti di Arzano sono presi di mira da ladri senza scrupoli, con l’escalation dei furti che sembra non conoscere tregua. Questa volta, il bersaglio è stato il “Gio’s Drink” shop h24 di via Napoli, e il proprietario, per protesta, ha deciso di rendere pubblici i video dell’incursione sui social media. La mattina seguente all’incursione, il proprietario del negozio ha fatto una scoperta sconcertante: segni evidenti di scasso alla cassa e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che mostravano chiaramente due malviventi intenti nel compiere il furto. Nel corso della serata del sabato 13 marzo, i ladri, armati di cacciavite e senza alcuna paura delle telecamere, hanno agito con decisione, portando via circa 40 euro in contanti.

Il proprietario ha deciso di condividere i video dell’incidente sui social media, mostrando i volti dei ladri e sperando di ottenere aiuto dalla comunità per identificarli. La sua denuncia è stata accompagnata da un messaggio di avvertimento ai clienti, comunicando loro che la macchina per il cambio di banconote e monete è fuori servizio e che quindi il pagamento può essere effettuato solo con monete.

Questa escalation di criminalità preoccupa profondamente la comunità locale, tanto che persino la trasmissione televisiva “Striscia la Notizia” ha deciso di intervenire, con l’inviato Luca Abete che ha fatto eco alle preoccupazioni dei residenti. Tuttavia, nemmeno questa esposizione mediatica sembra essere sufficiente a fermare l’azione dei criminali.

Già la notte successiva alla trasmissione televisiva, un’altra attività commerciale è presa di mira: il centro Snai di Via Aruta, adiacente al bar VI.Mi., è stato oggetto di un furto con la tecnica della “spaccata”. Questo è solo l’ultimo di una serie di furti che hanno colpito farmacie, pasticcerie, bar e persino veicoli nel giro di pochi mesi.