Ancora una volta, una rivendita di tabacchi nell’Irpinia è presa di mira da ladri senza scrupoli. Questa volta l’obiettivo è una rivendita situata lungo via Tagliamento ad Avellino, nel pieno centro della città. I ladri hanno utilizzato un flex per tagliare la saracinesca e, una volta entrati, hanno saccheggiato il locale rubando gratta e vinci, sigarette e denaro contante custodito nella cassa. Il valore complessivo del bottino è stimato in migliaia di euro. Per rendere l’operazione ancora più agevole, i malviventi hanno messo fuori uso l’impianto antifurto, utilizzando il nebbiogeno.

Le immagini della videosorveglianza hanno catturato il momento dell’assalto, mostrando cinque individui incappucciati mentre compiono il crimine. Questo episodio rappresenta il tredicesimo raid ai danni di rivendite di tabacchi nella provincia di Avellino nel giro di soli tre mesi.

La ripetuta frequenza di tali eventi mette in luce la necessità di un intervento urgente per contrastare il dilagare di questa forma di criminalità. Le autorità competenti devono intensificare i controlli e adottare misure preventive più efficaci per proteggere le attività commerciali e la sicurezza della comunità.