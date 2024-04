I crescenti rincari delle bollette di luce e gas, causati dall’incremento dei costi delle materie prime e dai conflitti internazionali, stanno mettendo a dura prova le finanze di molte famiglie italiane già in difficoltà economica da diversi anni, motivo per cui arriva il Bonus da 600 euro. Per alleviare il peso di queste aumentate spese energetiche, il governo ha istituito con la Legge di Bilancio 2022 un fondo di risorse economiche volte a contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas. Questo fondo si affianca a una serie di provvedimenti fiscali pensati per sostenere coloro che si trovano in evidente difficoltà economica a causa della crisi globale.

Tra le varie misure di welfare introdotte, spicca il bonus sociale luce e gas da 600 euro, un incentivo che consente di ottenere uno sconto direttamente in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate. Il crescente disagio economico delle famiglie e delle imprese italiane richiede interventi concreti e immediati da parte dello Stato per sostenere i costi energetici e alleviare il peso finanziario delle famiglie più vulnerabili.

Come Ottenere il Bonus Luce e Gas

Per accedere al bonus non è necessario presentare una richiesta formale, poiché si è attivato un sistema automatico di erogazione degli sconti in bolletta per coloro che soddisfano i requisiti economici stabiliti dal governo. Il bonus viene accreditato direttamente sulla bolletta e non è richiesta alcuna domanda formale. Tuttavia, è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per richiedere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L’INPS trasmetterà automaticamente i dati al Sistema Informativo Integrato gestito dalla società Acquirente Unico Spa, consentendo il riconoscimento retroattivo del bonus con accredito diretto sulla bolletta.

Requisiti per Ottenere il Bonus

Il bonus è destinato a coloro che soddisfano determinati requisiti, come ad esempio un ISEE fino a 9.530 euro o essere utenti in condizioni di disagio fisico a causa di patologie certificate che compromettono la salute. Inoltre, possono beneficiare del bonus le famiglie con quattro figli a carico, purché il reddito non superi i 20.000 euro.

Inoltre, è previsto un aiuto speciale per gli utenti affetti da patologie gravi certificate dall’INPS che richiedono l’uso di apparecchi elettrici medici per svolgere normalmente le attività quotidiane.