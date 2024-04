La centrale idroelettrica di Bargi, situata sulle rive del suggestivo lago di Suviana, è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto non solo la comunità locale, ma l’intero Paese. Quattro lavoratori risultano ancora dispersi dopo un incidente avvenuto sul posto di lavoro, e tra di loro figura Vincenzo Garzillo, 68 anni, originario di Napoli. La conferma dell’identità dei lavoratori dispersi è giunta dalla prefettura di Bologna, che ha diramato i nomi degli altri tre: Paolo Casiraghi, 59 anni, residente a Milano; Alessandro D’Andrea, 37 anni, di Pontedera; Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre.

Il cordoglio della comunità è palpabile e profondo. Le autorità competenti sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente e fornire risposte alle famiglie colpite da questa tragedia. Enel Green Power, la società energetica proprietaria della centrale, ha espresso il proprio profondo cordoglio e la vicinanza alle vittime e alle loro famiglie.

L’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, si è immediatamente recato sul luogo dell’incidente per coordinare personalmente le attività aziendali in stretto raccordo con le autorità competenti. La società ha sottolineato il suo impegno a fornire ogni forma di collaborazione alle autorità preposte per l’accertamento dei fatti.