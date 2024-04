Una tranquilla giornata primaverile si è trasformata ieri in un incubo a Fuorigrotta, nel cuore di Napoli, quando una sparatoria improvvisata, la classica stesa ha scosso la calma del quartiere portando al ferimento di una mamma per mano della camorra. Piazza Italia, solitamente luogo di relax e divertimento per le famiglie, è diventata il teatro di un violento episodio criminale che ha causato panico e terrore tra i presenti. Le chiazze di sangue sul terreno e una cintura macchiata di rosso, probabilmente utilizzata come laccio emostatico, raccontano la crudele storia di una donna di 49 anni, identificata come L.M., colpita alla gamba durante il caos generato dagli spari. La vittima si trovava accanto alla propria figlioletta, immersa in un pomeriggio di svago insieme ad altre mamme. È stato un miracolo che nessun bambino sia stato ferito durante l’attacco.

Secondo le prime ricostruzioni dell’inchiesta condotta dalla Mobile sotto la guida del dirigente Giovanni Leuci, sembra che l’episodio sia stato un agguato mirato. Almeno tre individui su scooter, con il volto coperto da caschi, si sarebbero avvicinati rapidamente, sparando ripetutamente in una folla di bambini e famiglie, una stesa di camorra che ha colpito per caso la mamma. La donna ferita sembra essere colpita accidentalmente durante questo raid criminale.

Le indagini, condotte dalla Dda di Napoli sotto il coordinamento del pm Salvatore Prisco, indicano che il quartiere di Fuorigrotta è diventato sempre più frequentemente teatro di episodi di violenza simili. Un’area che, fino a poco tempo fa, era controllata dal clan di Vitale Trancone, un nome ben noto nell’ambito criminale locale.

Il sindaco Gaetano Manfredi è intervenuto immediatamente, lavorando a stretto contatto con il Questore per comprendere la dinamica dell’attacco e per esprimere solidarietà alla donna ferita. Il prefetto Michele di Bari ha convocato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di adottare misure concrete per contrastare la criminalità nella zona.