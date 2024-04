Una vicenda di amore e tradimento si è trasformata in un amaro epilogo per un uomo di 62 anni residente ad Irpinia, vittima di una truffa sentimentale orchestrata da una giovane donna romena di 38 anni sposa e traditrice. Ciò che sembrava un idillio amoroso ha invece portato ad un vuoto emotivo e finanziario per l’uomo, che si è ritrovato senza moglie e senza i suoi risparmi. La storia inizia circa un anno fa, quando tra la donna e l’uomo, con una differenza di età di ben 24 anni, scatta una scintilla romantica. I due si incontrano, si innamorano e decidono di convolare a nozze, promettendosi una vita insieme felice e serena. Tuttavia, dietro il velo di felicità si nascondevano i loschi piani della donna, desiderosa di arricchirsi a spese del suo ingenuo compagno.

Durante il corso dell’anno, la donna avrebbe manipolato il suo partner, chiedendogli ripetutamente ingenti somme di denaro sotto pretesti vari, fino ad accumulare la considerevole cifra di 110.000 euro. Raggiunto il suo obiettivo, la truffatrice abbandona il marito senza spiegazioni, lasciandolo solo e svuotato emotivamente e finanziariamente.

Realizzando di essere raggirato, l’uomo decide di denunciare la donna alle autorità competenti, dando così il via a un’indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. Grazie ad un’accurata raccolta di informazioni e testimonianze, i militari riescono a rintracciare la truffatrice, che è denunciata per estorsione e appropriazione indebita.

Parallelamente a questa vicenda, i carabinieri della stessa compagnia sono impegnati in un’altra indagine che coinvolge una coppia di connazionali della donna, anch’essi romeni, fermati per furto aggravato in concorso. La coppia aveva tentato di rubare profumi e cosmetici per un valore complessivo di 1500 euro da profumerie locali, utilizzando dispositivi per eludere l’antitaccheggio. Tuttavia, grazie all’intervento dei carabinieri, sono bloccati e denunciati.