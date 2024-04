Due fratelli residenti a Massa di Somma, nel Napoletano, arrestati con l’accusa di aver compiuto un grave reato: avrebbero sparato un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo di un’autovettura, mentre a bordo vi era una persona conosciuta da loro. Per fortuna, la vittima è rimasta incolume, ma l’episodio ha scatenato immediatamente l’allarme. La vittima, temendo per la propria incolumità, si è prontamente allontanata dal luogo dell’accaduto, segnalando quanto accaduto alle autorità competenti. La mattinata di oggi ha visto l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica di Nola, nei confronti dei due fratelli coinvolti nell’incidente.

I due fratelli sono individuati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, che hanno coordinato le attività investigative con la collaborazione della Procura di Nola. Le indagini sono condotte dalla sezione operativa di Torre del Greco e dalla Stazione di San Sebastiano al Vesuvio. Grazie alle testimonianze fornite dai familiari della vittima e ad altri elementi raccolti, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico degli arrestati.

I fratelli sono accusati dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. Dopo l’arresto, sono condotti in carcere in attesa del procedimento penale che stabilirà le loro responsabilità in merito all’accaduto.