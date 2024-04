Una rapida azione dei carabinieri della stazione di Somma Vesuviana ha portato all’arresto di un 19enne e alla denuncia di un 17enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a contrastare il dilagare del traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Tutto è iniziato quando un militare libero dal servizio ha notato una coppia di giovani muoversi in auto lungo via Don Minzoni, compiendo ripetuti passaggi nello stesso tratto di strada. Questo atteggiamento sospetto ha destato l’attenzione del carabiniere, il quale ha deciso di seguirli e tenerli sotto osservazione, richiedendo il supporto della centrale operativa.

Grazie alla collaborazione dei militari della stazione, l’auto è bloccata e i due giovani fermati. Durante la successiva perquisizione, sono trovati addosso al 19enne ben 21 dosi di cocaina e la somma di 395 euro in contanti, sospettata di essere provento illecito. Di conseguenza, il 19enne è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre il minore è riaffidato ai genitori, in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine.

L’operazione dei carabinieri rappresenta un chiaro segnale della determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e nel proteggere la sicurezza della comunità locale. Grazie alla vigilanza e alla pronta reazione delle autorità, è stato possibile interrompere un’attività criminale che minacciava il benessere e la tranquillità dei cittadini.