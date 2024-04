Nelle case dei cittadini napoletani arrivano gli smart meters, i contatori digitali di ultimissima generazione. L’Abc, azienda speciale del Comune di Napoli per la gestione del ciclo integrato delle acqua, prosegue l’azione di ammodernamento degli strumenti a disposizione per migliorare il servizio reso alla cittadinanza. I nuovi contatori sono presentati nel corso di un’iniziativa che si è tenuta oggi nel quartiere di Chiaia alla presenza dei vertici di Abc, la presidente Alessandra Sardu e il direttore generale Segio De Marco e del presidente dell’Ente idrico campano, Luca Mascolo. Nell’occasione sono distribuiti opuscoli informativi ai cittadini ed è stato mostrato loro il funzionamento degli smart meters. Ad oggi sono già installati circa 24mila contatori digitali ed entro giugno l’azienda conta di installarne complessivamente 30mila.

I quartieri in cui la nuova tecnologia è già presente nelle case dei napoletani sono Chiaia, San Ferdinando, San Giuseppe e Avvocata. Gli smart meters sono in grado di leggere i consumi in maniera continua e precisa, riuscendo a ‘catturare’ anche le perdite più piccole. Grazie alla telelettura, inoltre, è possibile rilevare il consumo orario e capire se sono presenti anomalie dell’impianto idraulico privato. “I nuovi contatori digitali – hanno spiegato Sardu e De Marco – rappresentano un’innovazione tecnologica a beneficio sia dell’utente che per l’ambiente perché ci aiutano ad evitare sprechi d’acqua. Il controllo continuo dei consumi, inoltre, consente di aumentare notevolmente la conoscenza dei volumi in uscita dal sistema, rendendo il bilancio idrico molto più affidabile”.