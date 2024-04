Un cantiere edile posto sotto sequestro dai carabinieri a Montefusco, in provincia di Avellino. In seguito ai controlli, condotti con il personale della Asl, dell’Inps e dell’Ispettorato del lavoro, il committente, il legale rappresentante della ditta e il coordinatore dei lavori sono denunciati per varie violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso dei controlli, in cui erano impiegate negli ultimi giorni ottanta pattuglie dell’Arma, cinque persone, gravate da precedenti, sono proposte per il foglio di via obbligatorio dai comuni irpini di Mirabella Eclano, Sturno e Montemiletto, nei cui territorio sono registrati con frequenza reati predatori e furti nelle abitazioni.

Rintracciato anche un 56enne destinatario di avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Benevento per possesso di armi e munizioni mai denunciate. Altre due persone, un 45enne di nazionalità albanese e un uomo residente in provincia di Napoli, sono denunciate la prima per possesso di un coltello a serramanico, la seconda perché viaggiava a bordo di un’auto con le targhe alterate. Nel corso dei controlli, sono sequestrati nove veicoli e ritirate quattro patenti.