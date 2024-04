Nel quadro delle attività della task force composta da forze dell’ordine e Procura per la tutela e la bonifica del fiume Sarno, un’altra tappa significativa è raggiunta. A Mercato San Severino, i carabinieri del Nucleo Forestale, in collaborazione con i colleghi della locale Stazione e il personale dell’Arpac di Salerno, hanno effettuato il sequestro di un’auto carrozzeria. L’operazione, denominata “Rinascita fiume Sarno”, ha rivelato una gestione illecita dei rifiuti prodotti dall’azienda in questione. Dai controlli effettuati è emerso che la vasca di stoccaggio dei rifiuti liquidi non era mai svuotata da una ditta autorizzata, e le acque di piazzale, gravemente contaminate dall’attività svolta, erano scaricate direttamente nella fognatura pubblica senza alcun tipo di depurazione.

Di fronte a queste gravi violazioni ambientali, le autorità competenti hanno agito prontamente. L’autocarrozzeria è sequestrata e il titolare denunciato per le sue responsabilità nella gestione illecita dei rifiuti e nell’inquinamento ambientale.

Questa operazione testimonia l’impegno delle istituzioni nel contrastare il fenomeno dell’inquinamento e nel tutelare la salute pubblica e l’ambiente naturale. Attraverso azioni concrete e coordinate come questa, si mira a ripristinare la salute del fiume Sarno e a prevenire futuri danni ambientali derivanti da pratiche illegali e irresponsabili.