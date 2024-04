Un grave incidente ha scosso il centro di Mercogliano, coinvolgendo un 59enne del posto che era alla guida dell’auto. Il secondo incidente si è verificato alle ore 13’20 nel comune di Mercogliano, precisamente al viale Europa, e ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale ha sbandato e ha concluso la sua corsa contro due alberi della zona. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è prontamente assistito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno estratto l’uomo dall’auto danneggiata. Successivamente, i sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento del conducente presso l’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie.

Le autorità hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti della polizia sono al lavoro per comprendere le cause che hanno portato allo sbandamento dell’auto e al conseguente impatto con gli alberi lungo viale Europa.