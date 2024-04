Nella provincia di Salerno, dove ancora si rimpiangono le vite perdute in un tragico incidente stradale che ha coinvolto due carabinieri, si registra un’altra tragica fatalità. Un uomo di 42 anni, residente a Nocera Inferiore, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada statale 19, nelle vicinanze di Pagliarone, nel comune di Serre. L’uomo, insieme a un gruppo di motociclisti, stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da chiarire, è uscito fuori strada con la sua moto. L’impatto è stato violento e l’uomo ha terminato la sua corsa in un uliveto accanto alla strada. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, il centauro non ha potuto essere salvato, e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

L’incidente ha gettato nella tristezza l’intera comunità locale, già scossa per la perdita dei due carabinieri avvenuta poche ore prima. Il sindaco di Serre, Antonio Opromolla, si è recato sul luogo dell’incidente per esprimere le sue condoglianze e offrire il suo sostegno alla famiglia della vittima. La notizia ha suscitato un profondo cordoglio tra i residenti, che si uniscono nel dolore per la perdita di un membro della comunità.

In un momento così difficile, la solidarietà e il sostegno reciproco sono più che mai importanti. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia del defunto, offrendo il proprio conforto e la propria solidarietà in questo momento di lutto e dolore.