Un incidente stradale ha causato notevoli disagi e operazioni di soccorso prolungate nel territorio del comune di Venticano, lungo la SS 7 via Appia, al Km 281,400. Un autotreno carico di una cinquantina di maiali ha perso il controllo in una curva, ribaltandosi e bloccando parzialmente la circolazione. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, affrontando un compito lungo e delicato: il recupero dei suini e il trasferimento su un altro veicolo, nonché il recupero dell’automezzo ribaltato. Le operazioni hanno richiesto anche l’utilizzo dell’autogru dei vigili del fuoco inviata dalla sede centrale di Avellino, data la complessità della situazione e la necessità di sollevare il pesante mezzo.

Fortunatamente, il conducente del tir, proveniente da Roma e diretto nel Salernitano, ha riportato solo un comprensibile spavento, senza subire conseguenze fisiche gravi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano hanno condotto i rilievi dell’incidente per cercare di ricostruire la sequenza degli eventi e determinare le cause dell’incidente. Un evento del genere non solo crea disagi alla circolazione stradale, ma mette anche in risalto l’importanza di una pronta risposta da parte degli enti di soccorso e delle forze dell’ordine. La sicurezza stradale e il pronto intervento in situazioni di emergenza sono fondamentali per garantire la tutela della vita e la riduzione dei danni in casi simili.