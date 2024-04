Gli utenti della Circumvesuviana continuano a fronteggiare disagi a seguito dell’interruzione della tratta tra Napoli-Volla e Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale. In una nota ufficiale, l’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che sono state adottate alcune misure alternative per mitigare gli inconvenienti causati da questa interruzione. Secondo quanto dichiarato dall’Ente, i treni che normalmente percorrono la tratta da Baiano a Napoli saranno deviati attraverso Volla per raggiungere San Giorgio a Cremano. Da lì, i passeggeri proseguiranno verso Napoli a bordo dei treni che transitano per Barra.

Allo stesso modo, i passeggeri diretti verso Baiano partiranno da Napoli con treni che effettuano il percorso fino a San Giorgio a Cremano, dove effettueranno un trasbordo su un treno diretto a Baiano via Volla.

Questa situazione continua a causare disagi e rallentamenti ai viaggiatori, che devono adattarsi a cambiamenti improvvisi e percorsi alternativi. Tuttavia, l’Ente Autonomo Volturno assicura di essere al lavoro per risolvere tempestivamente la situazione e ripristinare la normale circolazione dei convogli sulla tratta interessata.