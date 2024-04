Questa mattina, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si è verificato un drammatico episodio in cui un uomo si è barricato in casa minacciando di suicidarsi facendo esplodere l’abitazione. La rapida risposta dei Carabinieri ha permesso di gestire la situazione in modo efficace e senza conseguenze gravi. L’allarme è lanciato dai cittadini di via Casa Varone, che hanno segnalato la presenza di un individuo barricato in casa e intenzionato a compiere gesti estremi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia, che hanno prontamente valutato la situazione e agito con tempestività.

L’uomo, un 41enne con probabili disturbi psichici aggravati dall’uso di droghe e alcol, si trovava nel seminterrato della palazzina, dove aveva aperto la valvola di una bombola di gas e minacciava di accenderla con un accendino. I Carabinieri, dopo aver osservato la scena dalla finestra, sono intervenuti immediatamente, bloccando l’uomo e chiudendo la valvola della bombola per evitare un’esplosione.

Successivamente, il 41enne è soccorso e sedato dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.