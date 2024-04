Ieri sera, un uomo di 52 anni è rimasto vittima di un violento attacco a Napoli, riportando ferite da due colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riferito alla Polizia dopo essere trasportato in ospedale, il ferimento sarebbe avvenuto in corso Ponticelli. L’uomo ha raccontato agli investigatori di essere seduto sui gradini di un centro multiservizi insieme alla moglie, quando è avvicinato da un individuo con il volto coperto. Senza pronunciare alcuna parola, l’aggressore avrebbe aperto il fuoco, colpendo il 52enne alle gambe con due colpi di pistola.

Fortunatamente, le ferite riportate non mettono in pericolo la vita dell’uomo, trasportato all’ospedale Villa Betania e ricoverato nel reparto di ortopedia per ricevere le cure necessarie. Al momento, gli inquirenti del Commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile di Napoli stanno conducendo indagini approfondite per identificare l’autore dell’aggressione e determinare le motivazioni dietro questo atto di violenza.

Spari come questi gettano luce sulle preoccupazioni per la sicurezza nella città e sottolineano l’importanza di rafforzare le misure per contrastare la violenza armata e assicurare la protezione dei cittadini. La collaborazione della comunità e l’impegno delle forze dell’ordine sono fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i residenti.