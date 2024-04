La tranquilla comunità di Borgetto, in provincia di Palermo, è scossa da una tragedia che ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, una macchinetta del caffè e lo scoppio ne hanno provocato il dramma. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 anni, è infatti deceduta dopo un incidente domestico avvenuto nella sua stessa casa, lasciando un segno indelebile nelle vite di coloro che l’hanno conosciuta e amata nel corso degli anni. L’incidente è avvenuto mentre Lucia stava preparando il suo solito caffè mattutino, utilizzando una moka, la classica macchinetta come faceva ogni giorno, solo che poi è avvenuto lo scoppio. Un’esplosione improvvisa ha travolto la donna, lasciandola gravemente ferita. Il suo corpo è trovato privo di sensi dal marito nella cucina di casa.

Trasportata d’urgenza in ospedale, Lucia è ricoverata in terapia intensiva, ma purtroppo le sue ustioni, estese sul 90% del corpo, si sono rivelate troppo gravi e ha perso la vita dopo 24 ore.

Lucia Taormina, una figura rispettata e ammirata nella comunità locale, è stata per lungo tempo insegnante presso l’istituto comprensivo Privitera Polizzi, dove ha dedicato anni preziosi alla formazione delle giovani menti. Il suo impegno, la sua passione per l’insegnamento e le sue qualità umane straordinarie hanno lasciato un segno indelebile nei cuori degli studenti e dei colleghi che ha toccato nel corso della sua carriera.

La notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato un’ondata di dolore e sgomento nella comunità scolastica e oltre. La dirigenza dell’istituto comprensivo ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di un membro così stimato della loro famiglia, ricordandola con affetto e stima per il suo contributo straordinario all’istruzione e all’educazione dei giovani.

La comunità si riunisce per rendere omaggio a Lucia Taormina con i suoi funerali. È un momento di congedo e di riflessione su una vita dedicata al servizio degli altri e all’importanza dell’istruzione nella formazione delle future generazioni. Mentre la comunità piange la sua perdita, la memoria di Lucia continuerà a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza, la sua dedizione e la sua generosità.