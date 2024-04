Nel cuore della notte, lungo la statale 145 sorrentina, nei pressi di Pompei, provincia di Napoli, si è verificato un grave incidente stradale che ha portato alla perdita della vita di un giovane di 28 anni. Salvatore Scotognella, residente a Castellammare di Stabia, ha perso la vita sul colpo mentre si trovava a bordo di uno scooter 300. La sua compagna di viaggio, una ragazza di 20 anni, è rimasta ferita, seppur non in maniera grave, ed è trasportata all’ospedale San Leonardo di Castellammare per ricevere le cure necessarie.

Le circostanze dell’incidente sono al momento oggetto di indagine da parte della polizia stradale, sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il tir coinvolto fosse fermo in strada a causa di un’avaria, creando una situazione di pericolo per chiunque si trovasse sulla carreggiata.

L’incidente ha scosso la comunità locale, lasciando un dolore profondo nei familiari e negli amici della vittima. La tragedia pone l’accento sull’importanza della sicurezza stradale e sull’incidenza degli incidenti dovuti a situazioni impreviste come avarie dei veicoli.

Le autorità competenti continuano ad indagare per stabilire con precisione le dinamiche dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno alla famiglia della vittima e alla ragazza ferita, offrendo il proprio sostegno e le proprie condoglianze in questo momento di dolore e tristezza.