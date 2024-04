Le segreterie regionali dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa della Campania hanno annunciato uno sciopero del personale mobile della direzione business regionale di Trenitalia. Lo sciopero sarà di 8 ore e si svolgerà il venerdì 12 aprile 2024, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. La decisione di scioperare è presa come forma di protesta per far sentire le istanze dei lavoratori del settore dei trasporti, evidenziando le problematiche e le richieste del personale impiegato presso Trenitalia nella regione Campania.

L’azione sindacale coinvolge una vasta gamma di lavoratori del trasporto pubblico ferroviario, inclusi macchinisti, personale di bordo e altri dipendenti che operano nell’ambito dei servizi offerti da Trenitalia nella regione. Le motivazioni alla base dello sciopero potrebbero includere richieste legate a condizioni lavorative, stipendi, orari di lavoro, sicurezza sul posto di lavoro e altre questioni specifiche che riguardano il personale ferroviario.

Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sui servizi ferroviari offerti da Trenitalia nella regione Campania durante l’arco temporale stabilito, con possibili disagi per i passeggeri e ritardi nei viaggi programmati. Si consiglia ai viaggiatori di verificare lo stato dei servizi ferroviari e di prendere eventuali misure alternative, nel caso in cui siano coinvolti dagli effetti dello sciopero.