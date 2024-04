Ieri mattina, a distanza di 48 ore dalla scossa sismica che ha destato preoccupazione tra gli abitanti dei Campi Flegrei, si è tenuto un vertice virtuale con la Prefettura di Napoli per valutare la situazione attuale. All’incontro hanno partecipato sindaci, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, rappresentanti della Protezione Civile regionale, delle ASL Napoli 1 e Napoli 2 Nord, nonché forze dell’ordine e l’Osservatorio Vesuviano. Durante il vertice, il Prefetto ha chiesto ai sindaci di segnalare eventuali criticità nelle aree interessate dal bradisismo, specialmente alla luce della scossa di magnitudo 1.7 avvertita ieri mattina. Nessun partecipante ha segnalato problemi gravi.

Il sindaco di Bacoli ha riportato che il Comune ha ricevuto numerose segnalazioni per richieste di sopralluogo nelle abitazioni del centro storico. I controlli effettuati non hanno evidenziato danni strutturali significativi, ma per precauzione una famiglia è temporaneamente allontanata dalla propria abitazione e alcune strade sono chiuse a causa di calcinacci caduti dai cornicioni. Sono anche esaminati i costoni a picco sul mare, ma fortunatamente non sono riscontrati distacchi significativi, sebbene saranno effettuate ulteriori verifiche.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha ringraziato il Prefetto per la sensibilità dimostrata nel convocare il vertice e ha sottolineato l’importanza della comunicazione ufficiale per evitare allarmismi e garantire la serenità dei cittadini, nonché la sicurezza del territorio. Il sindaco ha ribadito l’impegno delle autorità locali nel monitorare la situazione e intervenire prontamente in caso di necessità, lavorando per proteggere il turismo, il commercio e il benessere dei residenti.