Una massiccia mobilitazione degli agricoltori italiani al Brennero ha segnato una forte protesta contro la diffusione di cibi contraffatti sul mercato europeo con la scoperta di prodotti non italiani, tra cui un carico dei famosi pomodori San Marzano “made in Holland”, che ha suscitato indignazione tra i coltivatori italiani, che hanno denunciato una situazione ingiusta per i produttori nazionali. L’iniziativa è guidata dalla Coldiretti, che ha evidenziato come la contraffazione alimentare rappresenti una beffa per i produttori italiani, costretti a competere con prodotti contraffatti che sono venduti a basso prezzo e senza naturalmente la stessa qualità di origine e lavorazione. In particolare, la provincia di Salerno è identificata come una delle aree più colpite dalla contraffazione, con falsi San Marzano che arrivano sulle tavole dei consumatori privi di certificazione e tracciabilità da ogni angolo d’Europa.

Durante la due giorni di mobilitazione al Brennero, quasi un centinaio di camion e cisterne sono ispezionati con il supporto delle forze dell’ordine, dalla Guardia di Finanza ai carabinieri dei Nas, dalla polizia ai vigili del fuoco. Questa azione ha segnato l’avvio di una raccolta di firme per una proposta di legge europea che richiede l’indicazione dell’origine su tutti i prodotti in commercio nell’Unione Europea.

L’obiettivo della proposta di legge è garantire maggiore trasparenza e tutela per i produttori italiani ed europei, assicurando che i consumatori possano fare scelte informate riguardo all’origine dei prodotti che acquistano. La Coldiretti si è posta l’ambizioso obiettivo di raggiungere un milione di sottoscrizioni per sostenere questa iniziativa, affrontando così il problema della contraffazione alimentare e promuovendo la qualità e l’autenticità dei prodotti italiani e europei sul mercato.

La mobilitazione al Brennero rappresenta un forte segnale di protesta contro la contraffazione alimentare e un’opportunità per promuovere la tutela dei prodotti italiani e europei, garantendo trasparenza e fiducia nei confronti dei consumatori.