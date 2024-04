Una vicenda dai contorni drammatici si è verificata nelle ultime ore sulle pendici del Monte Terminio, nel territorio del comune irpino di Solofra. Un giovane di 37 anni, allontanatosi dalla propria abitazione di Scafati, in provincia di Salerno, sabato mattina senza lasciare alcuna traccia, è ritrovato in una situazione confusionale dalle autorità. I familiari del 37enne hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine di Nocera Inferiore, preoccupati per la sua scomparsa e la mancanza di notizie da parte sua. In seguito, i carabinieri, in collaborazione con quelli di Avellino, sono riusciti a geolocalizzare la sua auto, che si trovava in una zona isolata del Monte Terminio.

Il giovane è trovato vagante e in confusione, dopo aver ingerito medicinali con l’intento di togliersi la vita. Fortunatamente, i militari sono intervenuti tempestivamente e il giovane è soccorso dai sanitari del 118. Successivamente è trasferito presso l’ospedale “Moscati” di Avellino per ricevere ulteriori cure mediche.

Le sue condizioni attuali non sembrano destare preoccupazioni e si auspica che possa ricevere l’assistenza e il sostegno necessari per affrontare questo momento difficile della sua vita.

Questa vicenda tragica evidenzia l’importanza della tempestività nell’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi sanitari per prevenire tragedie come questa. La salute mentale e il benessere psicologico sono tematiche di estrema importanza che richiedono attenzione e sensibilizzazione da parte della società nel suo complesso.