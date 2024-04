Nella tranquilla cittadina di Grottaminarda, un tragico incidente ha scosso la comunità locale, lasciando una donna di 58 anni gravemente ferita in seguito a ripetute aggressioni da parte di due cani di razza Corso. La vittima è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Avellino, dopo essere soccorsa prontamente dal proprietario dei cani. L’incidente ha avuto luogo mentre la donna si trovava nel giardino di alcuni conoscenti, quando è finita improvvisamente aggredita dai due cani, causandole ferite gravi che hanno richiesto due interventi chirurgici d’urgenza. Il motivo dell’aggressione è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Il proprietario dei cani è denunciato per il tragico episodio, che ha suscitato sgomento e preoccupazione nella comunità locale. Si è immediatamente aperto un dibattito sulla sicurezza e sulle normative relative alla gestione degli animali domestici, evidenziando l’importanza di una corretta sorveglianza e gestione degli stessi per prevenire incidenti di questo genere.

L’intera comunità di Grottaminarda si unisce nel porre le proprie speranze per una pronta e completa guarigione della donna coinvolta, mentre le autorità continuano le indagini per determinare le cause dell’aggressione e valutare eventuali provvedimenti nei confronti del proprietario dei cani.