La comunità di San Giuseppe Vesuviano si prepara a dare l’ultimo saluto a Elia Zayonts, il giovane di soli 20 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto due sere fa in Via Vasca al Pianillo. I funerali si terranno domani, presso la parrocchia di Santa Maria la Scala, alle ore 15. L’incidente, avvenuto tra lo scooter su cui viaggiava Elia come passeggero e una Fiat 500, ha lasciato ancora grave l’amico e coetaneo che era alla guida del mezzo. Il dolore e lo sgomento si sono diffusi nella comunità, mentre la famiglia e gli amici si preparano a dire addio a Elia, colui che è finito strappato loro in modo così improvviso e tragico.

Oggi, la salma di Elia è liberata dagli investigatori e riconsegnata alla famiglia, consentendo loro di preparare le esequie e di rendere omaggio al loro caro. Tuttavia, rimangono ancora molte domande senza risposta riguardo alla dinamica dell’incidente. La comunità attende con ansia di comprendere meglio cosa sia accaduto quella tragica sera in Via Vasca al Pianillo, nella speranza che ciò possa portare un po’ di chiarezza e di conforto in questo momento di grande dolore.